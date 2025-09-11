В России впервые за три года зафиксирована месячная дефляция

В России произошло снижение цен за месяц.

Это случилось впервые за три года. В августе зафиксирована дефляция 0,4%. Таковы данные Росстата. Больше всего подешевели картофель (-30%), свекла столовая (-26%), капуста и морковь (-25%). Подорожали огурцы (+12%).

По данным Минэкономразвития, в секторе продовольственных товаров в августе цены снизились на 0,91% месяц к месяцу; в сегменте непродовольственных товаров цены изменились на 0,42% месяц к месяцу. Годовую инфляцию ведомство оценило на уровне 8,1%.

В России снижение цен продолжится до середины или конца сентября. Снижение потребительских цен — краткосрочная ситуация.