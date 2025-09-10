Инициированный Сергеем Ситниковым проект «На пути к коллективу» включен в перечень федеральных инновационных площадок

Уникальный проект "На пути к коллективу" был разработан учеными Костромского института развития образования и государственного университета по инициативе губернатора региона Сергея Ситникова. В основе проекта идеи и методики педагога-новатора Анатолия Лутошкина. А инициативу по созданию проекта глава региона высказал во время приемки одной из новых школ в Костроме.

Губернатор предложил начать процесс обучения первоклашек с формирования коллектива учеников. Практический эксперимент начали осуществлять в прошлом учебном году в 3 школах Костромы.

Сегодня, 10 сентября, состоялся круглый, на котором Сергей Ситников обсудил с участниками инновационного проекта предварительные итоги.

Одним из видимых результатов стало снижение количества конфликтных ситуаций. Эксперты отметили, что дети лучше общаются и лучше учатся.

«Все дети с нетерпением ждали окончания учебного года, а мой класс - нет. Было принято решение, что летом всем составом пойдем в школьный лагерь. В нашем отряде царили уникальная атмосфера и микроклимат. Об этом мне говорили коллеги-воспитатели. Ребята более активные, работали в группе, распределяли обязанности самостоятельно, без помощи взрослых. А за лето соскучились друг по другу, сохранилась эмпатия. В новом учебном году к нам в класс перевелась девочка из параллельного. Родители очень хотели попасть именно в наш класс. Ребенка приняли очень хорошо» - рассказала учитель начальных классов школы № 11 Наталия Ступина.

«Проект, действительно, эффективен. За педагогическую деятельность я уже выпустила несколько классов и могу сказать, что в этот раз дети сплоченнее, активнее и на уроках, и во внеурочной деятельности. На уроках не боятся отвечать, выходить к доске, всегда помогают друг другу. На переменах играют в настольные игры, меньше сидят в гаджетах. И легче находят общий язык с другими детьми», - отметила учитель школы №1 Анастасия Шолева.

«Один сын учится в 4 классе, другой - в экспериментальном. Настрой перед первым сентября был очень разный. У младшего школьника отношение к учебе совсем другое, говорит, что в школе очень интересно. Всегда самостоятельно садится делать уроки. Вижу, насколько сплочен класс. При этом настрой переносится и на родителей. Вовлеченность более высокая, намного меньше разногласий, во всем друг друга поддерживаем, потому что трудимся во имя общего дела», - поделилась впечатлениями родитель учащегося лицея №34 Екатерина Фригина.

Из столицы пришла информация, что приказом Минпросвещения России костромской проект «На пути к коллективу» включен в перечень федеральных инновационных площадок.

Сергей Ситников в ходе живого обсуждения подчеркнул, что актуальным становится не только отслеживать реализацию проекта, но и вносить корректировки, чтобы представить опыт Костромской области на всю страну. А департаменту образования региона следует разработать нормативную базу проекта.

«Такие эксперименты должны длиться 5 - 7 лет, чтобы понять, какие трансформации происходят. Первые шаги хорошие. Если мамы и учителя довольны, все хорошо. Теперь, чтобы частную практику перевести в индустриальную, надо обобщить, учесть все достижения, ошибки, описать и представить, как мы работаем с учителями, с детьми. От нас министерство ждет описаний и результатов экспериментальной работы, чтобы посмотреть, не стоит ли поменять систему образования в стране», - подчеркнул глава региона.

Костромские педагоги считают, что методики проекта можно внедрять на этапах становления коллектива - в 1, 5 и 10 классах, когда происходят изменения в составе класса, ребята попадают в новые условия обучения.

Также в ходе заседания круглого стола было поддержано предложение кандидата педагогических наук, заслуженного работника высшей школы РФ Николая Рассадина, который считает важным проводить обучение самих педагогов работе со школьными коллективами. Такую задачу поставят перед госуниверситетом и институтом развития образования.