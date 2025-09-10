За купальный сезон в Свердловской области утонуло 33 человека

В Свердловской области за купальный сезон 2025 года на водоемах утонуло 33 человека, шестеро из которых - несовершеннолетние. Такую статистику предоставил замруководителя ГУ МЧС по региону Алексей Морозов.

По его словам, это на 33% меньше, чем в купальный сезон 2024 года.

При этом, ситуация продолжает оставаться тревожной. Зафиксировано 399 нарушений, большинство из которых относились к родителям, оставившим своих детей у водоема без присмотра. Остальные касались нарушений правил плавания, использования судов без регистрации или управления ими без соответствующих прав, а также отсутствия спасательных средств. Все материалы уже переданы в комиссию муниципальных образований для привлечения к административной ответственности.

За летний период составлено более трех сотен постановлений по административным делам, сумма штрафов по которым составила свыше 850 тыс. рублей.