Сооснователь Яндекса Аркадий Волож за день стал богаче на миллиард долларов

Сооснователь Яндекса Аркадий Волож за день стал богаче на $1 млрд на волне интереса к акциям его компании Nebius Group. Nebius (ранее это была материнская компания Яндекса) заключила многомиллиардную сделку с Microsoft по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

По подсчетам Bloomberg, котировки Nebius выросли почти на 50%. Волож через семейный траст владеет 13% акций компании, эта доля теперь оценивается почти в $3 млрд. Волож теперь занимает 1217-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes.

С начала года доля бизнесмена в компании выросла в стоимости почти в три раза.

По соглашению Microsoft будет использовать выделенную инфраструктуру графических процессоров из нового центра обработки данных компании в штате Нью-Джерси. До этого момента у Nebius не было таких крупных партнеров.