Приговор бывшему замначальника уральской колонии оставлен без изменений

Свердловский областной суд поставил точку в деле бывшего замначальника исправительной колонии. Приговор оставлен без изменений

В апреле этого года в Нижнем Тагиле был оглашен приговор бывшему заместителю начальника ИК-12 майору внутренней службы Денису Цепелеву. Ленинский районный суд признал его виновным в хищении имущества с использованием служебного положения. Сообщалось, что тюремщик организовал хищение металлических конструкций с территории колонии и нанес материальный ущерб на сумму 215 тысяч рублей.

Суд назначил Денису Цепелеву 1,5 года колонии общего режима. Однако он не согласился с приговором и обжаловал его.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор суда первой инстанции оставлен без изменений. Цепелев отправится за решетку.