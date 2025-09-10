10 Сентября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба ТРО &quot;Единая Россия&quot;

Жители Тюменского муниципального округа отправили автомобиль "Нива" в зону спецоперации

Жители Тюменского муниципального округа отправили автомобиль "Нива" в зону спецоперации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Машина приобретена благодаря помощи неравнодушных жителей села Каскара по заявкам бойцов, которым на передовой необходим транспорт с повышенной проходимостью.

Каскаринский клуб взаимопомощи "Мы вместе" наполнил автомобиль маскировочными сетями и окопными свечами, сделанными своими руками.

"Во всех уголках Тюменской области люди посвящают свое время волонтерской работе. Гуманитарный груз из нашего региона в подразделения, где служат тюменцы, отправляется регулярно. Бойцы чувствуют эту заботу земляков, в каждой весточке с фронта — слова благодарности", - прокомментировала руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова

Волонтер, активист партии "Единая Россия" Евгений Шубин отметил, что каждая отправка гуманитарного груза становится символом единения людей ради общей цели — Победы.

Доставит транспорт в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Руководителя регионального совета первичных отделений Партии “Единая Россия”, секретарь первичного отделения №288 города Тюмени Александра Сукаченко.

