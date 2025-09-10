10 Сентября 2025
Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ: Объекты для поражения на территории Польши не планировались

Министерство обороны России прокомментировало нарушение воздушной границы Польши беспилотниками минувшей ночью. Варшава ранее заявила, что это были российские дроны.

В оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 10 сентября ВС РФ наносили удары беспилотниками по предприятиям ВПК в западных регионах Украины: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Объекты для поражения на территории Польши не планировались", - заявили в Минобороны.

Там отметили, что максимальная дальность полета применявшихся БПЛА, "которые якобы пересекли границу с Польшей", не превышает 700 км.

"Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве не стали комментировать заявления коллег из Белоруссии, которые сообщили, что ночью сбили часть "заблудившихся" беспилотников, а о тех, которых сбить не смогли, - предупредили Польшу и Литву.

Теги: минобороны россии, польша, беспилотники


