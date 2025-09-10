Россияне не поддержали идею ввести единую школьную спортивную форму

Большинство россиян считает, что школьникам не нужна единая спортивная форма, что предложили на прошлой неделе в Госдуме.

Перевес противников данной инициативы значительный. Так, за введение единой спортивной школьной формы - 28% опрошенных, против - 55%. Практически так же считают родители школьников.

Чем младше респонденты, тем меньше они поддерживают форму. Так, среди опрошенных до 35 лет за это только 24%, против - 62%. Лояльнее всего к идее люди старше 45 лет, но и среди них противников 46% против 30% сторонников.

О том, что депутаты Госдумы обсуждают введение единой спортивной формы в цветах российского флага в школах, в июне этого года сообщил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин.