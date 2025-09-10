Токаев уедет из Казахстана в Россию

Вскоре состоится государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Детали привёл посол Казахстана в Москве Даурен Абаев.

"12 ноября состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Мы придаём ему огромное значение", - заявил посол в ходе круглого стола в посольстве, цитату приводит РИА Новости.

Токаев возглавляет Казахстан с 20 марта 2019 г. после ухода в отставку его предшественника, Нурсултана Назарбаева. Вскоре избран президентом. Переизбран в 2022 г.