Отдыхающих эвакуировали с пляжей Новороссийска из-за угрозы атак беспилотников

Отдыхающие эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления городом.

Уточняется, что проведена эвакуация людей с пляжных территорий Дюрсо, Абрау бич, Широкая балка, Южная Озереевка, Суджукская коса, Алексино.

Как заявил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко, в результате атаки на въезде в Широкую балку осколками БПЛА повреждено нежилое здание, никто не пострадал.

Утром сообщалось, что в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. В городе объявляли тревогу по береговой линии. До этого, ранним утром, в городе была объявлена опасность атаки БПЛА.