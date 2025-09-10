Приговор за убийство боксера в уральском клубе "Джой" вступил в силу

Адвокат отозвал апелляцию на приговор по делу об убийстве боксера в клубе "Джой" в Каменске-Уральском. Решение суда вступило в силу.

Напомним, трагедия произошла в уральском ночном клубе в августе 2023 года. В ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходили двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возникла ссора.

Дело Бабушкина выделили в отдельное производство, так как он подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО. Что касается Мальцева, 16 апреля ему был вынесен приговор – 2 года 10 месяцев колонии общего режима. В дальнейшем адвокат подал апелляцию на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, рассмотрение жалобы должно было состояться сегодня, 10 сентября.

"Однако защитник осужденного отозвал апелляционную жалобу, в связи с чем суд прекратил апелляционное производство по делу", - пояснили в инстанции.

Там добавили, что теперь приговор Красногорского районного суда Каменска-Уральского вступил в законную силу.