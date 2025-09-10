Приговор за убийство боксера в уральском клубе "Джой" вступил в силу

10 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского

Приговор за убийство боксера в уральском клубе "Джой" вступил в силу

Адвокат отозвал апелляцию на приговор по делу об убийстве боксера в клубе "Джой" в Каменске-Уральском. Решение суда вступило в силу.

Напомним, трагедия произошла в уральском ночном клубе в августе 2023 года. В ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходили двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возникла ссора.

Дело Бабушкина выделили в отдельное производство, так как он подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО. Что касается Мальцева, 16 апреля ему был вынесен приговор – 2 года 10 месяцев колонии общего режима. В дальнейшем адвокат подал апелляцию на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, рассмотрение жалобы должно было состояться сегодня, 10 сентября.

"Однако защитник осужденного отозвал апелляционную жалобу, в связи с чем суд прекратил апелляционное производство по делу", - пояснили в инстанции.

Там добавили, что теперь приговор Красногорского районного суда Каменска-Уральского вступил в законную силу.

Теги: клуб, убийство, апелляция, облсуд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.05.2025 15:47 Мск Обжалован новый приговор за убийство боксера в Каменске-Уральском
Ранее 16.04.2025 12:53 Мск Вынесен новый приговор по делу об убийстве боксера в уральском клубе "Джой"
Ранее 17.07.2024 11:57 Мск Суд заново рассмотрит дело об убийстве боксера в уральском клубе "Джой"
Ранее 02.04.2024 13:21 Мск Осужденные за расправу над боксером в уральском клубе "Джой" обжаловали приговоры
Ранее 15.03.2024 09:10 Мск Обвиняемых в расправе над боксером в уральском клубе "Джой" отправили в колонию
Ранее 12.03.2024 12:02 Мск Уральца, обвиняемого в резонансном убийстве в клубе "Джой", хотят посадить на 14 лет
Ранее 20.02.2024 15:43 Мск Процесс по делу об убийстве в уральском клубе "Джой" вышел на финишную прямую
Ранее 23.01.2024 13:50 Мск На суд по делу об убийстве в уральском клубе "Джой" пришли десятки людей с плакатами
Ранее 13.12.2023 13:40 Мск Дело об убийстве боксера в уральском клубе "Джой" передали в суд

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети