В Югре следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на месторождении

В Нефтеюганском районе проводится проверка по факту гибели работника на кустовой площадке месторождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, 3 сентября 2025 года при производстве работ на кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения 31-летний бурильщик упал с шестиметровой высоты. На следующий день от полученных телесных повреждений он скончался в медицинском учреждении.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности работников при производстве работ на данном объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.