Песков: У России нет данных о связи протестов в Непале со внешним вмешательством

У Кремля нет информации о каком-либо внешнем вмешательстве в ситуацию с беспорядками в Непале. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, усматривает ли Москва в протестах в стране внешнее вмешательство, попытку обострить ситуацию в регионе, передает ТАСС.

Песков также сообщил, что Москва обеспокоена безопасностью российских туристов, которые могут находиться на территории Непала. Представитель Кремля отметил, что "ситуация фактически вышла из-под контроля", и пожелал Непалу "скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка".

Массовые митинги в Непале прозвали "Революцией поколения Z". 5 сентября власти заблокировали многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли на улицы в Катманду. Число погибших в антиправительственных протестах в Непале возросло до 22 человек, более 500 пострадали. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей, однако протесты не утихли.