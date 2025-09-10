В Югре пристава подозревают в превышении должностных полномочий

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в марте 2024 года фигурант, занимая должность судебного пристава-исполнителя, возбудил исполнительное производство, в рамках которого подлежало конфисковать автомобиль жителя округа, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при имеющейся судимости за совершение аналогичного преступления.

Пристав внес в базу данных сведения о том, что автомобиль обращен в доход государства и прекратил производство. Вместе с тем, фактически транспортное средство не было конфисковано. В результате бездействия должностного лица владелец автомобиля вновь допустил вождение в состоянии опьянения, за что был привлечен к уголовной ответственности.