Экс-глава РКК "Энергия" Игорь Озар вступил в должность нового гендиректора УЗГА

Должность генерального директора АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) занял Игорь Озар, ранее возглавлявший ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, на своем предыдущем посту Озар проработал до середины апреля текущего года, после чего сменил в УЗГА Леонида Лузгина, занимавшего должность главы с 28 мая 2024 года.

Завод назначение не комментирует.

Ранее стало известно, что УЗГА поставит самолеты "Байкал" авиакомпаниям альянса "Аэрохимфлот". На Восточном экономическом форуме заключено четыре трехсторонних контракта на поставку 50 самолетов ЛМС-901 "Байкал". Поставки запланированы с 2027 по 2031 годы. Согласно контрактам, УЗГА выступит разработчиком и производителем самолетов, а АО "ГТЛК" обеспечит их передачу авиакомпаниям альянса в лизинг по льготным ставкам при господдержке.