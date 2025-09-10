Более 80 миллионов рублей выделено Тюменской области на переселение людей из аварийного жилья

Более 80 миллионов рублей выделено Тюменской области из федерального Фонда развития территорий на переселение людей из аварийного жилья. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

"Затраты областного и местных бюджетов на реализацию региональной программы переселения из аварийного жилья уже превышают 300 миллионов рублей. Теперь к ним добавились еще и федеральные средства. Благодарим Фонд за поддержку. За счет федеральных и региональных средств в 2025–2026 годах планируем расселить четыре дома – в Тобольске и в Тюменском муниципальном округе. В общей сложности жилищные условия улучшат 159 наших земляков", - прокомментировал решение о выделении средств губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, начиная с 2019 года в Тюменской области расселено 947 аварийных домов. Современное жилье получили почти 17 тысяч человек.

"В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" продолжаем эту важную для людей работу", - заявил Моор.

Всего на реализацию нового этапа программы переселения граждан из аварийного жилья средства получат шесть российских регионов. Помимо Тюменской области, финансирование получат Владимирская область, Пермский край, а также Дагестан, Чувашия и Республика Марий Эл. Общая сумма составит 2,28 млрд рублей. Из аварийных домов площадью 52,6 тыс. кв. м переедут порядка 3,7 тысячи человек. Работа по рассмотрению заявок только началась и будет продолжена.