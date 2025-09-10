Крымчанину вменили госизмену

В Крыму задержан 44-летний местный житель. Ему вменяют сотрудничество с украинской разведкой.

Жителя Феодосии завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. От россиянина требовались координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры, а также средств расположения ПВО. Полученные сведения в дальнейшем могли быть использованы противником для диверсий и нанесения Вооружёнными силами Украины ракетно-артиллерийских ударов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.