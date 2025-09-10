В центре Москвы суд закрыл винный ресторан из мишленовского гида на 90 суток

Мещанский районный суд Москвы на 90 суток приостановил работу двух ресторанов в районе бульварного кольца столицы. Один из них упоминается в мишленовском гиде.

Ранее заведениями заинтересовался Роспотребнадзор. В постановлениях суда говорится, что заведения признаны виновными по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Речь идет о ресторане восточной и кавказской кухни "Долма" (ООО "АВИ ТАЙМ", ресторан расположен по адресу ул. Сретенка,12) и винном ресторане RieslingBoyz, отмеченном в гиде Michelin (ООО "БЬЯНКО", ул. Сретенка,16/2).

Роспотребнадзор сообщал, что в ресторанах в ходе проверки выявлены Йгрубые нарушения санитарных норм, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей".