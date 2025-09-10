В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Геленджика. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Антон Кореняко.

Отмечается, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Минувшей ночью аэропорт Сочи на несколько часов приостанавливал работу. За это время на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета.

Напомним, аэропорт Геленджика, прекративший работу в феврале 2022 года, открылся 10 июля. Как пояснили в Росавиации, самолеты будут выполнять рейсы в светлое время суток, с 08:30 до 20:00 мск.