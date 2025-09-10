В МИД Польши вызван поверенный в делах РФ на фоне инцидента с беспилотниками

В Министерство иностранных дел Польши вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш – в связи с нарушением границ воздушного пространства республики минувшей ночью, передает РИА Новости со ссылкой на дипломата.

Сам Ордаш назвал заявления польских властей о том, что беспилотники, залетевшие в Польшу, были российскими, "беспочвенными".

"Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", - сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью польские ВС зафиксировали над своей территорией 19 иностранных дронов, четыре из них были сбиты. Большая часть, по словам Туска, прилетела со стороны Белоруссии.

Власти Польши созвали экстренное совещание по безопасности, а также запросили консультации по линии НАТО.