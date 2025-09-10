Свердловского ветерана, ставшего инвалидом на СВО, оставили без пособия

Участнику СВО из Свердловской области, ставшему инвалидом, отказались выплачивать пособие. В ситуации пришлось разбираться депутату Госдумы от региона Максиму Иванову.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, к нему обратился ветеран СВО Дмитрий из крупного района Свердловской области, который стал инвалидом вследствии заболевания, полученного во время участия в спецоперации. С его слов, он пытался получить от СОГАЗа пособие в связи с увольнением по категории "Д" (признан негодным к несению службы по состоянию здоровья). Однако СОГАЗ отказал уральцу.

"Дмитрий обратился ко мне за разъяснением, правильно ли поступила страховая компания. Ответил, что да, в его случае это пособие ему не полагается. Причина: он уволен не из-за военной травмы или увечья, а в связи с заболеванием, полученным в период службы", - пояснил Иванов.

Депутат отметил, что поскольку мужчине официально установлена группа инвалидности, он может получить другую выплату – от 850 тысяч до 2,5 млн рублей в зависимости от группы.

Ранее Максим Иванов рассказывал о другом случае, когда участника СВО из Свердловской области объявили самовольно оставившим часть, хотя он не собирался покидать ее.