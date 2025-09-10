27 домов возведено в Кировской области для расселения граждан из аварийного жилья

Сегодня, 10 сентября, рабочий визит в Киров совершает председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.

Губернатор Кировской области Александр Соколов показал Сергею Степашину многоквартирный дом в Кирове на улице Торфяной, 13Б, который построили с привлечение средств Фонда. В этом многоквартирнике будут жить кировчане, расселенные из аварийного жилья.

Крупнопанельный 16-этажный многоквартирный жилой дом возводил застройщик – компания «Кировспецмонтаж». В здании 196 квартир общей площадью 7,7 тысяч квадратных метров. В 145 145 квартир уже заселились 372 человека. Возведение дома было осуществлено в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на работы направлены средства Фонда развития территорий.

Еще 48 квартир в новостройке передадут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 3 квартиры распределят в рамках исполнения судебных решений.

Стоит отметить, что всего по программе переселения из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года, с 2019 по 2025 годы в Кировской области переселены 7 103 человека из 3204 жилых помещений общей площадью 116,97 тысяч кв м.

Соответственно, в Кировской области в установленные программой сроки (до 01.09.2025) программа переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, полностью завершена.

"Для переселения из аварийного жилья построили 27 многоквартирных домов, из них 19 — начиная с 2022 года. Больше половины средств на переселение граждан из аварийного жилья — 5,7 миллиарда рублей — средства Фонда развития территорий", — рассказал губернатор Александр Соколов.