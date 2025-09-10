Курс доллара резко укрепился – выше 85 рублей

Внебиржевой курс доллара сегодня поднялся выше 85 рублей – впервые с апреля. Укрепляются и другие иностранные валюты.

Одной конкретной причины у роста доллара нет, отмечают аналитики. На ситуацию со стоимостью валют может влиять приближающееся заседание совета директоров ЦБ, где решится судьба ключевой ставки, а также сокращение продажи валюты на российском рынке со стороны экспортеров.

В начале августа 2025 года Минэкономразвития России заявило, что считает нежелательным выход курса рубля из "коридора" 75-110 руб. за доллар. Сильная волатильность представляет собой стратегическую опасность для достижения национальных целей, заявили в ведомстве.

Умеренные риски есть у доллара по цене ниже 85 руб. и дороже 100 руб., считают в Минэке.

Центральный банк России неоднократно отказывался от фиксации курса рубля, при этом регулятор считает, что опосредованно может влиять на курс через ключевую ставку и, соответственно, изменение инфляции.