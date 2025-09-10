Глава ЕК предложила ввести санкции против израильских министров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров.

"Мы предложим санкции в отношении министров-экстремистов и поселенцев, прибегающих к насилию", - сказала она.

Также, по словам фон дер Ляйен, будет внесено предложение частично приостановить соглашение об ассоциации с Израилем.

Кроме того, Еврокомиссия хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. При этом другие крупные государства ЕС и многие менее крупные страны продемонстрировали свою готовность применить санкции.