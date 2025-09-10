Тюменца задержали у ЗАГСа прямо во время свадьбы: оплатил торжество краденными деньгами

Житель Тюмени, совершивший накануне своей свадьбы кражу денег, задержан полицией в день бракосочетания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Тюменской области.

Ранее судимый за аналогичные преступления 32-летнего мужчина, воспользовался моментом, когда за его действиями никто не наблюдал. Он вошел в офис на улице Малыгина, вытащил кошелек с 131 тысячей рублей из сумки на столе и скрылся с деньгами. Примечательно, что преступление было совершено накануне его свадьбы, а задержание произошло прямо перед церемонией на парковке у ЗАГСа.

Похищенные средства несостоявшийся жених потратил на одежду, продукты, алкоголь, а также оплату услуг в кафе и ресторанах.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.