БПЛА вновь атаковал здание правительства в Белгороде

Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, сегодня Белгород в очередной раз оказался под ударами беспилотников ВСУ. В результате детонации БПЛА 16-летняя девушка получила баротравму.

Повреждены частное домовладение и два многоквартирных дома, добавил Гладков. Он заявил, что власти приостанавливают работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе. Решение принято в связи "с оперативной ситуацией".