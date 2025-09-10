НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками в Польше как атаку

НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нескольких беспилотниках, залетевших минувшей ночью в воздушное пространство республики. Они были сбиты ПВО Польши. Туск заявил, что беспилотники являются российскими, однако пока доказательств этому не приводится.

Польские СМИ сообщают, что обломки одного из беспилотников упали на деревенский дом, никто не пострадал. Обломки еще одного были найдены бли кладбища. Власти рекомендовали местным жителям не подходить к обнаруженным обломкам.

Туск заявил, что передал генсекретарю НАТО Марку Рютте информацию, о нарушении воздушного пространства страны-члена альянса.