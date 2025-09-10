Посольство РФ: В Непале находятся около четырехсот россиян

Около 400 граждан России находятся на данный момент в Непале, где вспыхнули беспорядки. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев.

По его словам, данные немного расходятся: Совет по туризму и пограничной службы Непала дает цифру 398, погранслужба страны – 401.

Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в Непале нет. Обстановка вокруг Посольства России в Катманду остается спокойной. Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки.

Массовые митинги в Непале прозвали "Революцией поколения Z". 5 сентября власти заблокировали многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли на улицы в Катманду. Число погибших в антиправительственных протестах в Непале возросло до 22 человек, более 500 пострадали. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей, однако протесты не утихли.