В Тюменской области по нацпроекту модернизируют коммунальную инфраструктуру, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Бердюжском округе подрядная организация приступила к замене сетей водоснабжения. Работы идут в районном центре и селе Уктуз. Специалисты соединяют трубы в секции и готовят приямки для машин горизонтально-направленного бурения.

Ремонт трех участков водопровода в Бердюжье и селе Уктуз общей протяженностью 5,33 километров планируют завершить в 2025 году. Это позволит улучшить качество воды для 1 443 человек.

"Используются современная полиэтиленовая труба. Метод горизонтально-направленного бурения позволяет минимизировать раскопки, сократить затраты на благоустройство. В проекте предусмотрена переврезка действующих абонентов. То есть действующих абонентов совершенно бесплатно переключат на новый трубопровод", - сообщил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев, проинспектировавший строительство сетей.

В Тюменской области по программе модернизации коммунальной инфраструктуры: обновляют теплотрассы и системы горячего водоснабжения в семи дворах Тюмени, завершена модернизация котельной в микрорайоне Казарово областного центра. Положительный эффект реализации программы в виде качественного тепло- и водоснабжения уже ощутили порядка 18 тысяч жителей Тюменской области. После завершения всех мероприятий их число вырастет до 25 тысяч.

Программа реализуется в рамках инициативы "Инфраструктурное меню". Ее механизмы вошли в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни".