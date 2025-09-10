Украина третий вечер подряд варварски обстреляла Донецк

Вечером 9 сентября Донецк третий раз подряд подвергся террористической атаке Украины. И в третий раз подряд сильный обстрел произошел вечером.

Под удар попал Буденновский район города. Из разных районов видели зарево и громкие взрывы. Пострадали жилые дома. Как и накануне, вновь использовались англо-французские высокоточные ракеты Storm Shadow. Одна из них попала в жилой многоквартирный дом, где произошло обрушение лестничного марша с третьего по пятый этажи. Спасатели МЧС эвакуировали семь человек, включая ребенка. Известно об одной пострадавшей женщине, но о жертвах, к счастью, не сообщается.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что применялось высокоточное дальнобойное вооружение, ударные дроны. Повреждения получили автомобили, дома, техникум.

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин считает, что дальнобойные ракеты, скорее всего, запускали с американских истребителей F-16, французских "Миражей" или оставшихся на Украине бомбардировщиков Су-24. Так как истребители не идут на линию соприкосновения, чтобы не попасть под наши средства ПВО, то они они стараются выпустить ракеты в сотнях километров и быстро уходить. То есть удар мог быть осуществлен даже из западных областей Украины. Варварские обстрелы Донецка - это реакция на российский массированный удар по военным объектам украинского режима, после которого Зеленский требовал дать ему новое оружие.

Накануне, еще до третьего подряд вечернего обстрела, МИД России призвал международное сообщество отреагировать на варварские атаки ВСУ по Донецку, одна из них - в День освобождения Донбасса 8 сентября.

"Борьба с фашизмом — кость в горле у нынешних неонацистов в Киеве, которые подвергли очередной варварской атаке социальные и гражданские объекты в столице Донбасса, преподнеся ее жителям своеобразный "подарок" к вышеназванной памятной дате", — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.