Суд обязал Красноуральскую больницу выплатить сотрудникам лаборатории надбавку в 2,5 миллиона рублей

ГАУЗ Свердловской области "Красноуральская городская больница" выплатит сотрудникам своей лаборатории более 2,5 млн рублей. Суд постановил, что медучреждение незаконно удерживало набавки медикам, работающим в условиях повышенной опасности.

Как пояснили в пресс-службе судов Свердловской области, согласно приказу областного минздрава, сотрудники, чья работа связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, должны получать надбавку в размере 60% от оклада. Несмотря на это, шесть сотрудниц клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) Красноуральской ГБ не получали эту надбавку с 2021 года, хотя и регулярно производят анализы пациентов с ВИЧ-инфекцией. Вместо этого они получали компенсацию в размере всего 8% от оклада.

В пресс-службе отметили, что в 2022 году сотрудницы уже выиграли спор в суде по этому вопросу. В тот раз больница исполнила решение суда, после чего снова вернулась к 8% компенсации.

Медики обратились в прокуратуру, которая, в свою очередь, обратилась в суд с иском о защите трудовых прав к руководству больницы. В иске были изложен требования о выплате шестерым сотрудникам суммы в размере 60% от оклада за 2021 – 2024 годы, что составило свыше 2,5 млн рублей, а также взыскать компенсацию морального вреда – по 15 тысяч рублей каждому.

Суд счел, что работников лаборатории нельзя исключить из категории лиц, имеющих право на спорную выплату.

"Суд пришел к выводу, что до настоящего времени в Свердловской области так и не урегулирован надлежащим образом вопрос об установлении выплат компенсационного характера медицинским работникам структурных подразделений учреждений здравоохранения, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека. Установление выплат только тем лицам, которые выполняются работу по диагностике СПИДа и ВИЧ-инфекции, не охватывает работников, которые не производят диагностику этих заболеваний, но работают с материалами, содержащими данные инфекции", - отметили в суде.

Исковые требования были полностью удовлетворены. "Красноуральская городская больница" пыталась обжаловать решение в Свердловском областном суде, но безуспешно. Решение вступило в законную силу.