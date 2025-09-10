В Крыму появился WiFi на случай отключения мобильного интернета

В Крыму появилась сеть бесплатных Wi-Fi зон малого радиуса. Это позволит жителям и гостям полуострова оставаться на связи при отключениях мобильного интернета.

Такие точки не влияют на обеспечение безопасности. Их развернул в общественных пространствах полуострова оператор "Волна".

Оборудование уже появилось в шести торговых центрах Симферополя и в одном ТРЦ в Севастополе. Также станции малого радиуса действия работают в Симферополе на парковке у железнодорожного вокзала и автостанции "Курортная", на Центральном рынке и в других различных местах, пишет ТАСС.