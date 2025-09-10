Дуров гордится тем, что протесты во Франции координируются через Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о роли созданного им мессенджера в антиправительственных протестах, которые охватывают Францию.

"После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар", - написал Дуров в соцсети X (заблокирована в России). По его мнению, это ответ на "провальную политику", проводимую администрацией Эммануэля Макрона.

Ранее правые и левые радикальные активисты призвали к массовым протестам 10 сентября по всей Франции. Сообщается, что для организации акций, целью которых является блокировка работы государственных и частных предприятий, ведомств и инфраструктуры, были использованы соцсети и Telegram.

Франция находится в эпицентре политического кризиса. 8 сентября в отставку подал кабинет министров во главе с Франсуа Байру. Премьер-министр попытался провести через парламент законопроект о сокращении расходов бюджета, но в итоге ему был вынесен вотум недоверия.

У Павла Дурова с французскими властями сложные отношения. Около года назад создатель Telegram был задержан в Париже. Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими властями, а также в соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастии в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, другими словами – в преступлениях, которые совершают люди, используя Telegram. Он до сих пор находится под судебными ограничениями.

"Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и законы ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через требуемую юридическую процедуру. Они могли бы узнать правильный порядок, просто погуглив или спросив. Год спустя после этого странного ареста мне всё ещё приходится возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата апелляции не назначена. К сожалению, единственным результатом моего ареста до сих пор стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны", - заявил Дуров в годовщину своего ареста.