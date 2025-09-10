В Уватском районе осужден водитель, насмерть сбивший семилетнюю школьницу в пьяном ДТП

В Уватском районе осужден водитель Mercedes-Benz, насмерть сбивший семилетнюю школьницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд признал 60-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, оставившим место преступления.

Суд установил, что мужчина сел пьяным за руль и на улице Ленина сбил школьницу 2017 года рождения, которая шла по обочине дороги. Совершив ДТП, водитель скрылся. Девочке был причинен тяжкий вред здоровью. Спустя четыре месяца потерпевшая скончалась, не приходя в сознание в больнице. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Судом удовлетворен гражданский иск прокурора в интересах родителей девочки. С осужденного взыскали компенсацию морального вреда 2 млн рублей.

