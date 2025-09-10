В многоквартирном доме на Урале обрушился потолок

На Среднем Урале обрушился потолок в многоквартирном доме. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось раним утром 9 сентября. По предварительным данным, в первом подъезде на втором этаже двухэтажного дома №66 по улице Рабочая в Кушве произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. В результате инцидента пострадавших нет.

Как уже выяснили в ведомстве, сам дом двухподъездный 1960 года постройки. В нем расположены 12 квартир, он находится в непосредственном управлении жителей.

По имеющейся информации, обследование на предмет устойчивости конструкций дома не проводилось, аварийным дом не признавался. Обрушение могло произойти в результате протечки кровли и намокания перекрытия.

Проводится проверка. Расследование уголовного дела по статье "Халатность" находится на контроле прокуратуры Кушвы.