Полиция: Сбежавший из СИЗО Корюков* может скрываться в Курганской области

10 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область Курганская область
Фото: telegram-канал &quot;Антитеррор Урал&quot; / t.me/antiterror_ural / Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов

Полиция: Сбежавший из СИЗО Корюков* может скрываться в Курганской области

24-летний Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга вместе с подельником, может сейчас находиться в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Зауралья.

"Может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Имеется щетина. Розыск ведет ГУФСИН России по Свердловской области. Предположительно, беглец может находиться на территории Курганской области", - говорится в сообщении.

Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2025)|Фото: telegram-канал "Антитеррор Урал" / t.me/antiterror_ural / Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов

В случае обнаружения беглеца необходимо сообщить информацию по телефонам: 102, 02, 8(3522) 42-12-98, +7 922 184 27 66, 8( 343) 359-57-44, 8 (343) 359-56-11. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

Ранее сообщалось, что беглец может быть вооружен.

Отметим, что накануне был задержан второй сбежавший – Александр Черепанов*. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт группой лиц". Сообщалось, что они поджигали военкоматы в городах России.

*внесены в список террористов и экстремистов

Теги: Екатеринбург, Корюков*, УМВД, побег, розыск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.09.2025 13:07 Мск Черная куртка и небритость: в ГУФСИН передали новые приметы беглеца из СИЗО в Екатеринбурге
Ранее 08.09.2025 09:07 Мск Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге может быть вооружен: новые приметы
Ранее 08.09.2025 07:42 Мск Один из сбежавших из СИЗО-1 Екатеринбурга задержан. Второго ищут
Ранее 07.09.2025 14:16 Мск Появились новые приметы сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге
Ранее 06.09.2025 13:59 Мск Baza: "Обвиняемые в терроризме сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи"
Ранее 05.09.2025 14:50 Мск В свердловском ГУФСИН просят садоводов быть бдительными из-за побега из СИЗО
Ранее 05.09.2025 10:50 Мск Камеры засекли поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
Ранее 03.09.2025 07:55 Мск За помощь в поимке сбежавших из СИЗО Екатеринбурга объявлено вознаграждение
Ранее 02.09.2025 12:35 Мск Поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск
Ранее 01.09.2025 14:14 Мск В Екатеринбурге из СИЗО-1 сбежали осужденные за поджоги военкоматов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети