Полиция: Сбежавший из СИЗО Корюков* может скрываться в Курганской области

24-летний Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга вместе с подельником, может сейчас находиться в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Зауралья.

"Может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Имеется щетина. Розыск ведет ГУФСИН России по Свердловской области. Предположительно, беглец может находиться на территории Курганской области", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения беглеца необходимо сообщить информацию по телефонам: 102, 02, 8(3522) 42-12-98, +7 922 184 27 66, 8( 343) 359-57-44, 8 (343) 359-56-11. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

Ранее сообщалось, что беглец может быть вооружен.

Отметим, что накануне был задержан второй сбежавший – Александр Черепанов*. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт группой лиц". Сообщалось, что они поджигали военкоматы в городах России.

*внесены в список террористов и экстремистов