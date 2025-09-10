Во время отключений мобильного интернета будут доступны букмекерский сайт и Pikabu

Стали известны сайты и приложения, которые попали в так называемый "белый список" Минцифры России. Это ресурсы, доступ к которым сохранится даже во время отключений мобильного интернета (которые власти регулярно проводят в регионах, ссылаясь на оборону от беспилотников).

В список вошли 57 сервисов и порталов. Среди них есть как объяснимые: Госуслуги, платежные сервисы, банковские приложения, так и довольно странные: развлекательный ресурс Pikabu, букмекерская контора "Фонбет". При этом в список не попали, например, сервисы авиакомпаний, через которые пассажиры часто регистрируются на рейсы и там же получают информацию, если вылет/прилет задерживаются.

По данным "Коммерсанта", Минцифры обещало пополнять список.

Пока список выглядит следующим образом:

- "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, Ozon, Wildberries, "Дзен", Госуслуги, Avito.

- Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, "Банки.ру".

- Rutube, 2GIS, "Ростелеком", "МегаФон", "Вымпелком", МТС и Т2.

- РЖД, Gismeteo, ритейлер DNS, "Почта России".

- НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

- Сайты правительства, администрации президента и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и "Госвеб".

- X5 Retail Group, "Магнит", "Кинопоиск" и "Иви", платформа HH.ru.

- "Комсомольская правда", "РИА Новости", "Лента.ру", РБК и Pikabu.

- TuTu.ru, "Аптека.ру", букмекер "Фонбет", сервис продажи авто "Дром", DRIVE2, IXBT, сайт "Лемана ПРО".