10 Сентября 2025
Политика За рубежом
Фото: Reuters/Brendan McDermid

США озаботились убийством украинской беженки

Убийство украинской беженки Ирины Заруцкой стало предметом пристального внимания властей США.

На прошлой неделе в сети появились видео того, как 23-летнюю украинку убили ударом ножа в метро. Трагедия произошла 22 августа в метро города Шарлотта (Северная Каролина), когда чернокожий мужчина без видимых причин несколько раз ударил ее ножом в горло. Это был 34-летний бездомный, который в вагоне спровоцировал ссору, потом достал нож и совершил преступление. Еще трое пассажиров были ранены. По данным местной полиции, ранее он уже отбывал пятилетний срок за вооруженное ограбление. Также он обнаруживал признаки психического нездоровья.

Президент США Дональд Трамп публично выразил соболезнования семье Заруцкой во время своего выступления. И признал, что если власти с этим явлением не справятся, то "у нас не будет страны".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также выразил скорбь. Он отметил, что у преступника ранее было 14 арестов. И это убийство заслуживает всеобщего внимания, хотя СМИ пытаются это проигнорировать.

Генпрокурор США Пэм Бонди пообещала добиваться максимального наказания для убийцы, чтобы он никогда больше не вышел на свободу. Украинка приехала в США за "американской мечтой", а получила нож в горло.

"Ее ужасное убийство — прямой результат провальной политики мягкого отношения к преступникам, которая ставит их выше невинных людей", — сказала Бонди.

Во время своего выступления Трамп также намекнул на то, что подобные убийства являются следствием трансгендерного безумия, насаждаемого предыдущей администрацией, которое сводит людей с ума.

Теги: сша, убийство, беженцы, украина


