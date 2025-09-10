С января в Екатеринбурге ликвидировали более 580 несанкционированных свалок

С января 2025 года на территории Екатеринбурга было обнаружено и ликвидировано 583 несанкционированные свалки. Общий вес вывезенных отходов составил 1 тыс. 898 тонн. Об этом в своих соцсетях написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, "авторами" таких свалок чаще становятся недобросовестные граждане или такие же организации. В зависимости от формы земельной собственности, на место выезжают представители либо муниципалитета, либо областных структур, фиксируют наличие мусора и выдают владельцу участка предписание с требованием устранить нарушение. Если и это не срабатывает, готовится протокол об административном правонарушении, который затем направляется в суд.

"Ежегодно районные администрации заключают контракты на ликвидацию несанкционированных, или так называемых стихийных свалок на городских землях. Эти "склады" коммунальных отходов не только наносят вред окружающей среде, но и представляют собой серьезную угрозу здоровью человека. Они могут загрязнять почву, наземные и подземные воды, являясь при этом источником пожарной опасности", – отмечает градоначальник.

В столице Урала также регулярно проводятся субботники. С начала года во время таких мероприятий вывезено 80 тонн ТКО и 45 тонн отработанных автомобильных шин.

"Сохранение экологии – общее дело, которое начинается с каждого из нас", – добавил Орлов.