В Госдуме сочли, что Запад устраивает новые очаги напряжённости вблизи России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что Запад пытается создать новые очаги напряжения на границе с Россией. Они могут появиться в Финляндии, Молдавии и странах Прибалтики.

Картаполов уточнил, что Россия "пристально наблюдает" за внешней обстановкой, сообщил ТАСС политик.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приехал в Светогорск (Ленинградская область) и посетил автомобильный пункт пропуска, который находится прямо на границе с Финляндией.

"Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить", - со смехом заметил Медведев.

Он добавил, что Россия в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО. По его словам, Финляндия была связана с Россией тысячей незримых уз, но после вступления Хельсинки в НАТО Москва вынуждена изменить отношение.