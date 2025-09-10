10 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

Опубликован проект правительства с правилами определения количества платных мест в вузах

Минобрнауки опубликовало проект постановления кабмина РФ с правилами определения количества платных мест в вузах на предстоящий учебный год.

Их сократят и в государственных, и в частных высших учебных заведениях. Точную цифру вузы узнают в ноябре. На то, чтобы оспорить эти цифры, будет пять дней.

При этом методика оспаривания вступит в действие к декабрю текущего года. В итоге к концу года все университеты уже будут знать, сколько студентов они смогут принять в 2026–2027 гг. на внебюджет. 

Внедрение системы будет поэтапным и коснется только определенных направлений подготовки, которые еще не определены. Итоговое количество платных мест согласует межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители федеральных ведомств.

Как заявил директор департамента цифрового развития и приема абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких, вероятнее всего, времени на корректировку бюджета не хватит, если окончательные цифры платных абитуриентов утвердят в декабре. В этих условиях университеты будут планировать по максимальному значению, а не от реальных возможностей, сообщают "Известия".

Принятый закон о правительственном контроле за количеством платных мест в вузах с 1 сентября 2025 года приведет к закрытию университетов с низким качеством образования.

