Банки внесут в список доступных при ограничении интернета ресурсов

В список ресурсов, доступных в условиях ограничения мобильного интернета в России, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки.

Как сообщило в Telegram Минцифры РФ, в настоящее время перечень формируется. Министерство указало, что перечень цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов, сообщают "Известия".

Операторы в пилотном режиме уже начали его обеспечивать. В ведомстве пояснили, что разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы. Среди сервисов, к которым будет доступ в период ограничений: соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, "Госуслуги", платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства.