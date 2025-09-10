Правительство отклонило идею собирать подписи жильцов перед сдачей в аренду жилья

В России владельцам квартир не потребуется собирать письменное согласие у соседей на сдачу жилья в аренду.

Отрицательный отзыв на соответствующий проект закона дал кабмин. Он считает, что законопроект в нынешнем виде содержит ряд фундаментальных недостатков. Как заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, речь идет об ограничении прав собственников жилых помещений на владение, пользование и распоряжение своей собственностью.

Требование о получении согласия от всех соседних и примыкающих помещений противоречит положениям Жилищного и Гражданского кодексов РФ, которые гарантируют собственникам свободу распоряжения своим имуществом.

Кроме того, законопроект не предусматривает гарантий защиты персональных данных. Предлагаемые требования к согласию, включающие полные паспортные данные физических лиц и реквизиты юридических лиц, создают риск утечки конфиденциальной информации и несанкционированного ее использования, сообщают "Известия".