Журналистке Баязитовой срок в колонии заменили на принудительные работы

Российской журналистке Александре Баязитовой, которую ранее приговорили к пяти годам лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка (ПСБ), заменили срок в колонии на принудительные работы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил к пяти и четырем с половиной годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Баязитова утверждала, что ни о каких договоренностях не знала и денег не вымогала, писала не очерняющую статью, а просто публикацию-расследование о ситуации в банке, который считается опорным для оборонного сектора.

Летом 2023 года была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, суд приговорил ее к четырем годам условно.