Игорь Бабушкин провел первую лекцию в рамках кадровой программы «Победоносец»

В Астрахани стартовал очный образовательный модуль кадровой программы «Победоносец» для ветеранов СВО.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал участникам проекта о ключевых направлениях развития региона.

Первым приоритетом губернатор назвал укрепление экономики, включая поддержку промышленности, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для малого и среднего бизнеса, а также привлечение инвестиций в туризм, ЖКХ и другие сферы.

Второй важный аспект – создание современной социальной и коммунальной инфраструктуры для повышения качества жизни людей: строительство и модернизация объектов спорта, образования и здравоохранения, включая специализированный медицинский центр для реабилитации ветеранов СВО. А также реализация масштабного проекта «Астраханская городская агломерация», направленного на комплексное развитие областного центра и прилегающих территорий.

«К 2030 году мы стремимся к стабильной и развивающейся экономике. Благодаря нашей совместной работе, Астраханская область не только сохранит, но и укрепит свои позиции как важный геостратегический регион на Каспии», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Кадровая программа «Победоносец» инициирована губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и является аналогом президентского проекта «Время героев». Цель – помочь участникам и ветеранам СВО построить карьеру в органах власти, местного самоуправления и государственных компаниях. В адрес областного правительства поступило свыше 300 заявок от астраханцев. После отборочных этапов 17 человек пройдут годовое обучение с экспертами из региональных исполнительных органов.