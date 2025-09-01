Замдиректора Агентства по страхованию вкладов Пепелюху предъявлено окончательное обвинение

Сотрудники ФСБ предъявили обвинение в окончательной редакции фигурантам громкого дела об особо крупном мошенничестве. Среди обвиняемых – бывшие замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх и Ольга Долголева.

Все девять обвиняемых свою вину якобы признали и в ближайшие дни приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает около 50 томов, и в котором всего один эпизод.

В материалах расследования речь идет о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка – одним из крупнейших в России крытых аквапарков "Аквамир", который расположен в Новосибирске, пишет "Ъ".