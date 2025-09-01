Юрий Бурлачко поздравил студентов КубГАУ с началом нового учебного года

Руководитель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сегодня поздравил с началом учебного года студентов и преподавателей Кубанского государственного аграрного университета.

Мероприятие по традиции состоялось в Музыкальном театре Краснодара. Церемония посвящения в первокурсники КубГАУ проводится ежегодно уже более 40 лет.

Вместе с Юрием Бурлачко первокурсников поздравил и ректор университета, заместитель председателя ЗСК Александр Трубилин.

«От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с началом нового учебного года. Конечно самым запоминающимся этот день станет для первокурсников. Вы стали студентами одного из лучших аграрных вузов нашей страны. Учиться здесь престижно. Выпускники университета пользуются огромным спросом во всех сферах экономики нашего региона и страны», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Слова благодарности в выступлении руководителя ЗСК прозвучали в адрес преподавательского состава вуза. Мы видим, продолжил он, сколько сил и энергии вы вкладываете в дальнейшее развитие высшего учебного заведения.

Юрий Бурлачко также напомнил, что Законодательное Собрание и университет связывают давние, тесные и деловые отношения. Депутаты ЗСК, по его словам, принимали и принимают законы, касающиеся развития сельского хозяйства, с учетом экспертного заключения ученых и специалистов вуза.

Председатель Заксобрания пожелал студентам КубГАУ успехов и богатого урожая знаний в новом учебном году.

«Именно вам внедрять современные технологии в аграрный сектор, вы будете обеспечивать производство новой высококачественной сельхозпродукции и делать так, чтобы она была востребована не только в крае, но и в стране и даже мире», – напутствовал молодежь Юрий Бурлачко.

Александр Трубилин отметил, что в этом году в вуз было подано более 57 тысяч заявлений. Студентами университета стали свыше 4,7 тысячи абитуриентов. Среди них ребята из 83 российских регионов и 40 стран мира.

Сегодня на сцене состоялась торжественная передача первокурсникам символов учебы: студенческого билета, зачетной книжки и ключа знаний, прозвучали поздравление «Богини плодородия» и вручение «факела знаний», клятва первокурсников и гимн студентов. Завершился День знаний праздничным концертом.