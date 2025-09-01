221 тысяча юных жителей Астраханской области сели за школьные парты

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин побывал на торжественной линейке в «СОШ №32». Глава региона поздравил учеников и педагогов с началом учебного года.

«Для вас этот День знаний особенный вдвойне. Вы встречаете его в обновленной, современной школе, в которой завершен капитальный ремонт и созданы все условия для комфортной учебы и работы», – отметил губернатор.

С приветственным словом к присутствующим обратился советник губернатора Астраханской области, ветеран СВО, дважды кавалер «Ордена мужества» Арсен Мутелимов. Он поблагодарил учителей за их бесценный труд, за то, что с детских лет они прививают ученикам уважение и любовь к Родине.

В этом году благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» в учебном заведении провели капитальный ремонт здания. Здесь заменили кровлю, частично обновили окна и двери, модернизировали систему отопления, канализации, пожаротушения и слаботочных сетей.

«СОШ № 32» имеет статус школы с углубленным изучением предметов физико-математического профиля. В 2025-2026 учебном году здесь будет обучаться 1318 человек.

Кроме классов и специализированных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, в учебном заведении работает актовый зал, библиотека, два спортивных зала, медицинский кабинет, спортивные площадки и бассейн.

Помимо общеобразовательных, в школе функционируют программы дополнительного образования, открыты профильные классы инженерной и судостроительной направленности. С 2024 года работает Школьный Кванториум.