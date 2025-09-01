Афганистан обратился к России за помощью после разрушительного землетрясения

Власти Афганистана по линии Министерства чрезвычайных ситуаций обратились к РФ с просьбой о помощи в устранении последствий мощного землетрясения.

По предварительным данным, подземные толчки в восточных и центральных провинциях страны унесли в ночь на 1 сентября жизни по меньшей мере 800 человек, пострадали более 3 тыс. человек.

Запрос афганских властей "уже в работе", передает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова. Он также сообщил, что данных о россиянах среди жертв и пострадавших пока нет.