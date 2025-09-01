Тюменские врачи спасли парашютиста, приземлившегося на высоковольтные провода

В Тюмени медики областной клинической больницы №1 спасли жизнь парашютисту, который получил тяжелейшие электроожоги после приземления на линии электропередачи. Молодой человек был доставлен в медучреждение в критическом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

По информации врачей, 24-й прыжок с парашютом для мужчины едва не стал последним. На высоте около 50 метров внезапно изменилось направление ветра, в результате чего его понесло в сторону высоковольтных проводов. Столкновение с ЛЭП произвело к мощному удару током.

"Казалось, что смогу пролететь. Но меня затянуло. Я даже испугаться не успел. От удара током меня вырубило. Отрывками помню лишь лица врачей", - поделился пострадавший.

С тяжелыми электроожогами, поразившими 30% поверхности тела, особенно руки и область живота, пациента в критическом состоянии доставили из Ялуторовска в ожоговое отделение ОКБ №1.

Как сообщил заведующий ожоговым отделением, главный внештатный комбустиолог Департамента здравоохранения Тюменской области Александр Поляков, для спасения жизни пациента врачи применили самые современные методы лечения: в несколько этапов удалили омертвевшие участки кожи. Затем пересадили кожу с неповрежденных участков тела.

Длительное лечение проходило сначала в условиях реанимации под наблюдением опытного анестезиолога-реаниматолога Юсупа Сайфитдинова, а затем хирурги успешно провели пациенту кожную пластику. Сейчас, после проведенных операций, мужчине предстоит долгая реабилитация.